زوجه بينيتو تحسم مصير تدريبه للزمالك

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

ربط الكولومبي بينيتو، قبول تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بموافقة زوجته على الانتقال والعيش في القاهرة.

ووافق بينتو، الذي قاد كوستاريكا في كأس العالم الأخير بالبرازيل وحقق معه نتائج مبهرة، بصفة مبدئية على تدريب الزمالك، في انتظار قراره النهائي خلال ساعات.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية أن "بينيتو" وافق علي تدريب الزمالك مقابل 70 ألف دولار في الشهر, يتحمل النادي نصف الملبغ والنصف الأخر من أحد رجال الأعمال الزملكاوية.

يذكر أن الكولومبي بينتو، قاد المنتخب الكوستاريكي للفوز على إيطاليا وأوروجواي في كأس العالم بالبرازيل وخرج بضربات الترجيح بربع النهائي أمام هولندا.