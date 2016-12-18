الأهلي يعود لسكة الانتصارات في الدوري المصري

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على المصري 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من مسابقة الدوري والتي شهدت أيًضا تعادل الإسماعيلي مع بتروجيت 1/1 والداخلية مع ضيفه وادي دجلة سلبيًا وفوز طنطا على الشرقية 1/0.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله مروان محسن في الدقيقة الثالثة، ليصبح أول أهداف اللاعب الرسمية مع النادي منذ انتقاله للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي الشوط الثاني أضاف سعد سمير الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 48 قبل أن يقلص أحمد سالم صافي النتيجة بتسجيله هدفا للمصري في الدقيقة 81، وهو أول هدف يدخل مرمى الأهلي في آخر 8 مباريات، ثم اختتم عبدالله السعيد أهداف الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وعزز الأهلي صدارته للدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن المقاصة، صاحب المركز الثاني والذي سيواجه النصر للتعدين غدًا الاثنين.

في المقابل توقف رصيد المصري عند 31 نقطة في المركز الثالث وفشل في اقتناص المركز الثاني ولو بصورة مؤقتة بعد خسارته اليوم.

وحافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم مقابل التعادل في 3 مباريات كان آخرها امام إنبي في الجولة الماضية، فيما توقفت سلسلة انتصارات المصري التي استمرت لـ 6 مباريات وتلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم مقابل الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة.

وفرط الإسماعيلي في فوز كان في متناوله على مضيفه بتروجيت، ليسقط في فخ التعادل 1/1 معه في اللحظات الأخيرة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد بتروجيت إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وتقدم الإسماعيلي عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل جيمس أووبوسكيني لبتروجيت قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 3 دقائق.