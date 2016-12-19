الأهلي المصري يعلن ضم "حمودي".. و"معلول" يحاول إنهاء فتنه الترجي

كشف محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن موقفه من التعاقد مع أحمد حمودي، لاعب الباطن السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالوهاب في تصريحات إذاعية: "هناك مفاوضات مع حمودي للانضمام للأهلي، بناء على رغبة من حسام البدري، المدير الفني للفريق".

وأضاف: "حال فتح الاستبدال سيكون حمودي في الأهلي في يناير، أما حال عدم عودته فسينضم اللاعب للقلعة الحمراء، في بداية الموسم المقبل".

وعن التفاوض مع يوسف أوباما، لاعب الزمالك السابق، قال عبدالوهاب: "لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب، وما تردد في هذا الإطار مجرد إشاعات".

إلى ذلك، تواصل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي المصري، مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل التعاقد مع الكولومبي كاسترو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "أرسل الأهلي خطابًا إلى إدارة صن داونز، طالب فيه بتوضيح موقفها النهائي من بيع المهاجم الكولومبي، ليوناردو كاسترو للقلعة الحمراء خلال شهر يناير، مقابل مليون دولار فقط، أي ما يساوي 20 مليون جنيه مصري، وهو الحد الأقصى للحصول على جهود اللاعب، وطلب النادي الأحمر ردًا سريعا سواء بالقبول أو الرفض، حتى يتمكّن من استكمال مفاوضاته مع باقي الأسماء المطروحة، لارتداء قميص الأهلي في الشتاء".

وأضاف المصدر: "مسؤولو النادي الأحمر، قاموا منذ أكثر من شهر ونصف، بإبلاغ جواو بيتانسوكر وكيل أعمال كاسترو، برغبة الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، في التعاقد مع اللاعب، وطلبوا منه نقل هذه الرغبة إلي ادارة صن داونز، التي حددت الحصول على مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، رغم شرائه من يوينفيرستاريو البوليفي صيف 2015، مقابل 400 ألف دولار فقط".

وتابع المصدر: "وضع الأهلي، كيغان دولي، لاعب صن داونز أيضا في حساباته الفنية، حال فشل المفاوضات تماما مع كاسترو، بعد ان أبدى البدري، قناعة تامة بمستواه".

بينما، أبدى علي معلول، ظهير أيسر النادي الفريق، غضبه من طريقة تعامل المدير الفني، حسام البدري، معه، في الفترة الأخيرة، واستبعاده من لقاء المصري بالدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "يعيش التونسي حالة نفسية سيئة، بسبب توتر علاقته مع الجهاز الفني، واستمرار تجميده خارج الحسابات الفنية".

وأضاف المصدر: "معلول أكد للمقربين منه داخل الفريق غضبه من استمرار البدري، في إطلاق التصريحات ضده، بشأن معاناته من الإجهاد العضلي، وأن هذا الأمر يبقى سببا في استبعاده من تشكيلة الفريق، عقب آخر مباراتين أمام إنبي والمصري".

وأوضح المصدر أن معلول اتفق مع البدري على الحصول على راحة من مواجهة إنبي، ولكنه كان جاهزًا لمواجهة المصري أمس، وأنه تفاجأ باستبعاده من القائمة تمامًا، قبل المباراة، رغم أنه كان من المفترض أن يجلس احتياطيًا.

وذكر أن اللاعب، سيعقد جلسة مع البدري في مران الفريق، الثلاثاء، لمناقشة الأزمات التي تسببت في توتر العلاقة بينهما، ويأتي في مقدمتها، قناعة الجهاز الفني بعدم تركيز معلول، ودوره في تسريب أنباء رغبته في الرحيل إلى الترجي التونسي، والحديث بشكل خفي مع الصحافة التونسية، لتسريب تفاصيل عرض الترجي، وهو الأمر الذي سيقوم اللاعب بنفيه للجهاز الفني، وتوضيح موقفه بشكل كامل.