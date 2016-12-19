اتحاد الكرة المصري يرفض تأجيل "لقاء القمة"

حسم اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، الموعد النهائي للقاء الأهلي والزمالك، في الأسبوع الأخير من الدور الأول، لبطولة الدوري العام، بعدما طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، تأجيل المباراة، بسبب الخوف من إجهاد "الدوليين"، قبل انطلاق معسكر أمم أفريقيا 2017 بالغابون.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لـ"إرم نيوز": "قرر اتحاد الكرة، إقامة قمة الزمالك والأهلي 29 ديسمبر، في موعدها، دون أي تأجيل".

وأضاف حسين: "تلقيت اتصالًا من رئيس الجبلاية، أخبرني فيه بإقامة القمة في موعدها، بعد اقتناع كوبر بضرورة إنهاء الدور الأول من الدوري، قبل بطولة أفريقيا".