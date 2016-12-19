محسن يتحدث عن مستقبله.. وفرض عقوبات على الأهلي والمصري

أعرب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، عن سعادته بهدفه الأول مع الفريق، الذي أحرزه في بداية لقاء المصري البورسعيدي، أمس الأحد.

وأضاف مروان أن الهدف توفيق من الله وترجمة لمجهود الفريق بأكمله، خاصة أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا في المباراة، وأنه أمام منافس قوي ويملك جهازًا فنيأ جيدًا، ومجموعة من اللاعبين المتميزين.

وأوضح نجم النادي الأهلي، أن تسجيله للأهداف هو دوره كمهاجم، ويسعى لتحقيق ذلك في كل المباريات، ولكنه يحتاج لبعض التوفيق.

ووجه محسن الشكر لحسام البدري، المدير الفني، على ثقته، ودعمه الدائم له في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا يبحث عن ألقاب شخصية، وأن كل ما يشغله هو مصلحة الفريق.

في السياق ذاته، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا هامًا على المصري.

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق قدم مباراة قوية، ونجح في فرض شخصيته من خلال الفوز بثلاثة أهداف وإهدار أكثر من فرصة محققة لزيادة حصيلته، وأن الفوز يأتي كخطوة ضمن الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري.

وأشار مدير الكرة، إلى أن تركيز الجهاز الفني انتقل الآن إلى مباراة الألومنيوم في كأس مصر، وأن الجهاز الفني يكن كل الاحترام والتقدير لفريقهم استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين في الكأس، خاصة أن هذه المواجهات تحمل العديد من المفاجآت.

من جانبه، نفى خالد محمود، طبيب الفريق الأول، ما تردد أن عبد الله السعيد، لاعب الوسط، يعاني من إجهاد في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب يشارك في التدريبات، وكذلك خاض مباراة المصري الأخيرة بشكل كامل، وهو ينفي ما تردد في هذا الشأن.

واختتم تصريحاته بأنه من المستحيل أن يغامر المدير الفني للفريق، بأي من اللاعبين حال شكواهم من أي إجهادات.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين فرض غرامة مالية على كل من ناديي الأهلي والمصري قيمتها عشرة آلاف جنيه لتبادل السباب بين المنتمين للناديين والمسموح بتواجدهم في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في المرحلة السادسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم .

وقررت اللجنة إيقاف طارق سليمان المدرب العام للمصري أربع مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي بعد المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على المصري 3/1.