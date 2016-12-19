الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة الشتاء

حسم الأهلي المصري، صفقة الشتاء، بنسبة كبيرة، بعد أن توصل لاتفاق شبه رسمي مع اللاعب كيغان دولي، صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكد مصدر مسؤول داخل إدارة القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن المجلس أرسل عرضًا رسميًا إلى النادي الجنوب أفريقي، من أجل معرفة طلباته المالية، موضحًا أن الأهلي عرض مبلغًا ضخمًا لحسم الصفقة.

ولفت كيغان دولي، (23 عامًا)، أنظار الجهاز الفني للأحمر، بقيادة حسام البدري، في الفترة الماضية، وطلب الأخير ضم اللاعب بأي ثمن، خاصة أنه من أهم أسباب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي، قد استقر على رحيل الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، في يناير المقبل.