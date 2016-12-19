مصر.. استقالة رئيس لجنة الحكام بسبب اعتراضات الأندية

قدم رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من رئاسة اللجنة، بعد الهجوم الذي تعرض له من عدد من الأندية على رأسها الزمالك.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لشبكة "إرم نيوز" "تقدم رئيس لجنة الحكام الرئيسة رضا البلتاجي للمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد باستقالته رسميًا من منصبه، واكتفى بالفترة التي قضاها في منصبه كرئيس للجنة الحكام".

وأضاف المصدر "جاء قرار رضا البلتاجي بتقديم الاستقالة، على أن يتم إعلان القرار الرسمي يوم الخميس المقبل خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري".

وشهدت الفترة السابقة حالة من الهجوم الشديد من رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور على لجنة الحكام برئاسة"البلتاجي" وخاصة بعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، وأعلن منصور انسحاب الزمالك من الدوري المصري الممتاز ثم تراجع.