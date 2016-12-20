مصر.. الأهلي والزمالك يشعلان "ميركاتو الشتاء"

دخل فريق المصري البورسعيدي الذي يقوده حسام حسن في مفاوضات مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المصري.

وسعى حسام حسن، لجس نبض عمرو جمال خلال اتصالات هاتفية في الأيام الماضية، لبحث امكانية انتقاله لصفوف المصري.

ويحاول حسام حسن استغلال عدم مشاركة جمال مع الأهلي في المباريات بالفترة الماضية، لضمه لفريقه.

وحصل مهاجم الأهلي الحالي على وعد من حسام حسن بعودته لمستواه المعهود، في حالة انتقاله للمصري.

وفي نفس السياق، علم "إرم نيوز" أن الصراع سيكون مشتعلًا بشدة بين الأهلي والزمالك على صفقة عمرو مرعي مهاجم فريق إنبي.

واستقر الأهلي على التعاقد مع مهاجم إنبي في نهاية الموسم، كما يحاول الزمالك مزاحمة الأهلي في الصفقة بعد المستوى الجيد الذي يقدمه مرعي مع الفريق البترولي.

وتشير بعض الأنباء إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، في ظل الصراع المتوقع بين قطبي الكرة المصرية لضم اللاعب.

وفي نفس السياق، يحاول الزمالك ايضا حسم صفقة نانا بوكو مهاجم فريق مصر المقاصة خلال انتقالات شهر يناير.

وكان الجهاز الفني للأهلي، يضع اللاعب تحت حساباته في الفترة الماضية، تمهيدا لتحديد مصيره نهاية الموسم، سواء بالدخول في مفاوضات لضمه أو صرف النظر.

ويسعى الزمالك لدعم صفوفه بجهود بوكو في شهر يناير المقبل لتدعيم خط هجومه، وقطع الطريق على النادي الأهلي.

إلى ذلك، فجر أمير مرتضى منصور، المسؤول عن الصفقات في نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال حسام غالي، كابتن الأهلي المصري، لصفوف القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية صباح اليوم "حسام غالي صديق شخصي لي، وطلب الانضمام لصفوف الزمالك، بعد حدوث عدة أزمات له مع إدارة الأهلي، وخاصة بعد سحب شارة الكابتن منه".

وأضاف "حسام غالي كان غاضبًا جدًا من الطريقة التي يعامل بها في الأهلي، ويرى أنه يتعرض للظلم وعدم التقدير".

وتابع مرتضى "باب الزمالك مفتوح لحسام غالي وعماد متعب في أي وقت، خاصة إذا رغبا في ختام حياتهما الكروية، بين صفوف القلعة البيضاء، في حالة رحيلهما عن الأهلي".