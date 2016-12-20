الأهلي المصري يرفض عرض الوحدة السعودي لضم "صالح ومؤمن"

رفض النادي الأهلي المصري، العرض الرسمي الذي تلقاه من الوحدة السعودي، للتعاقد مع الثنائي صالح جمعة ومؤمن زكريا، لاعبي الفريق الأحمر، على سبيل الإعارة، في يناير المقبل، حتى نهاية الموسم.

وقال حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الثنائي صالح ومؤمن، لن يرحلا عن صفوف الفريق، نظرًا لحاجته إلى جهودهما، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من الصعب أن يفرط في لاعبين مهمين، مثل مؤمن وصالح، موضحًا أنه لم يفكر مطلقًا في الموافقة على رحيلهما.

وفي سياق مختلف، أكد البدري أن الأهلي ما زال في مرحلة التشاور، بخصوص تحديد هوية الصفقة التي سيتم التعاقد معها في يناير المقبل، حيث لم يتم الاتفاق على لاعب بعينه، حتى الآن.

بينما، كشف أكرم توفيق، لاعب خط وسط الأهلي، عن موقفه من الانتقال لصفوف وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وكان أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لدجلة، قد طلب ضم لاعب خط وسط القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة، في الميركاتو الشتوي.

وقال توفيق، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "تلقيت بالفعل اتصالات هاتفية من مسؤولي دجلة، خلال الأيام الماضية، وأبلغوني برغبة الجهاز الفني في ضمي".

وأضاف: "رحبت بالعرض، ولكن بشرط، موافقة الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، خاصة أن عقدي ممتد مع الفريق، ولا يحق لي الانتقال لأي مكان، إلا بموافقة مسؤولي النادي".

على صعيد آخر، اشتعلت أزمة إقالة رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، من منصبه، وتعيين عصام عبدالفتاح بدلًا منه، بعدما أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، يطالب خلاله الجبلاية، بحماية الحكام، ورفض تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات.

وأبدى مجلس إدارة القلعة الحمراء، رفضه لأي ضغوط تتم ممارساتها على الحكام المصريين ولجنتهم ورئيسها، وأي تهديدات أو اتهامات غير صحيحة، من شأنها التأثير على عدالة التحكيم ونزاهته، واستمرار مسابقة الدوري.

وطالب الأهلي، بالتحقيق فيما تم تداوله إعلاميًا، خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن ما جرى مع رضا البلتاجي، والضغوط التي مورست عليه ليتقدم باستقالته، أو إقالته، إرضاءً للبعض.

وقال البيان الصادر، مساء الثلاثاء: "سينتظر الأهلي نتائج هذا التحقيق، لتتضح الحقائق أولًا، ولأنه من غير المقبول ثانيًا أن يصبح هذا هو منهج التعامل مع من يدير التحكيم في مصر، أيًا كان شخصه أو اسمه".

وأضاف: "يهيب النادي الأهلي بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، القيام بكل ما تفرضه عليه واجباته والتزاماته لحماية الحكام ولجنتهم، من أي ضغوط وممارسات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وذلك ضمانًا للحياد في المباريات المقبلة، وعدم إدارتهم لها وهم على ثقة بأنه لا اتحادهم يوفر لهم حماية ولا رئيس لجنتهم هو الذي يدير شؤونهم واختياراتهم بدليل تغيير أربعة رؤساء للجنة التحكيم خلال سنتين، خوفًا أو مجاملة للبعض".

وتابع: "حال استمرار هذه الأمور والممارسات، سيقوم مجلس إدارة الأهلي بكل ما يلزم، حفاظًا على حقوقه وحقوق كل الأندية وحياد التحكيم، وحماية قضاة الملاعب واحترامهم".