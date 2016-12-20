وفد الترجي التونسي يصل القاهرة لحسم صفقة "معلول"

وصل وفد من مجلس إدارة نادي الترجي التونسي القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، للاجتماع بمسؤولي الأهلي المصري لإتمام صفقة بيع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتجري المفاوضات بين الناديين في الفترة الأخيرة بشكل سري للغاية، خاصة خشية إدارة القلعة الحمراء من رد فعل الجماهير حال رحيل اللاعب.

وكان معلول انضم لصفوف الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق الصفاقسي، وظهر اللاعب بأداء جيد للغاية نال بسببها إشادة جماهير القلعة الحمراء.

وكان حسام البدري، مدرب الفريق الأحمر، قام باستبعاد اللاعب من المباريات الأخيرة للفريق تحسبًا لرحيله في يناير وتجهيز البديل المناسب.

وفي سياق متصل، تقرر تصعيد أحمد حمدي، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، اللاعب للمران مع الفريق الأول، عصر اليوم الثلاثاء، بناءً على قرار المدير الفني.

وكشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن كريم نيدفيد، لاعب خط الوسط، شعر بإجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري تسبب في خروجه من الملعب.

وأضاف أن اللاعب تعافى تماما وشارك في التدريبات الاستشفائية مع بقية اللاعبين الأساسيين، عصر اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم، يوم الخميس المقبل، ضمن دور الـ32 ببطولة كأس مصر.