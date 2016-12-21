مصر.. مدرب الأهلي يخمد ثورة البدلاء أمام الألومنيوم.

اقترب عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، من التعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

واقترب السولية من الانتهاء من البرنامج العلاجي الذي يخضع له، وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويبذل اللاعب قصارى جهده خلال التدريبات التأهيلية، لمحاولة اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم الـ29 من شهر ديسمبر الجاري على ملعب بتروسبورت.

وفي السياق نفسه، استقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على الاستعانة بعدد كبير من البدلاء في لقاء الألومنيوم في بطولة كأس مصر بدور الـ32، وذلك لإخماد ثورتهم وغضبهم نتيجة عدم المشاركة بالفترة الماضية.

وسيمنح البدري الفرصة لعدد كبير من العناصر التي غابت عن المباريات الماضية مثل: ميدو جابر، وأكرم توفيق، ومحمد حمدي زكي، وعماد متعب وعمرو جمال.

كما يدرس المدير الفني منح الفرصة لصالح جمعة، حيث طالب البدري الأخير بعدم التفكير في الرحيل، وابلغه برغبته في استمراره خاصة أن الموسم ما زال طويلًا.

وعلم "إرم نيوز" من مصادره أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات بين الأهلي ومصر المقاصة، حيث يحاول الأهلي استعادة أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل المبالغ المالية الكبيرة التي يطلبها فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، لبيع خاما بيليت ودوللي للنادي الأهلي، وذلك بالتزامن مع رغبة واتجاه البدري في التعاقد مع صانع ألعاب لتدعيم الفريق بالمرحلة المقبلة.

ويترقب الأهلي رد إدارة فريق مصر المقاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف أحمد الشيخ حيث يرغب اللاعب أيضا في العودة للقلعة الحمراء وينتظر رد إدارة فريقه الحالي.