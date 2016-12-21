عمرو وردة يرفض عرضًا من الأهلي المصري

قدم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، عرضًا لعمرو وردة، صانع ألعاب فريق بانيتوليكوس اليوناني، لينضم لصفوف القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

ومن جانبه، قال وردة، في تصريحات إذاعية: "هناك مفاوضات من جانب الأهلي، لعودتي مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه سيظل واحدًا من أبناء النادي الذي نشأ بين جدرانه.

وأضاف: "الأهلي بيتي، ومهما حدث سأظل واحدًا من أبنائه، وبالفعل حدثت مفاوضات مع النادي، من بعض المسؤولين، خلال الفترة الأخيرة، لكن أرفض العودة حاليًا، وعازم على البقاء في الاحتراف".

وتابع: "هدفي هو البقاء في أوروبا، وأن أظل هناك أطول فترة ممكنة، وعمل اسم كبير لي في عالم الاحتراف، وليس موسمًا واحدًا أو موسمين وأعود".

وأردف: "تركيزي منصب على المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالجابون، ونسعى لتقديم عروض مميزة، وإسعاد الجماهير المصرية، ونتمنى اللعب في كأس العالم 2018".

ويراقب لاعب الأهلي الأسبق، العديد من الأندية الإيطالية، للتعاقد معه، كما أبدى نادي فالنسيا الإسباني، اهتمامًا كبيرًا باللاعب، عقب تألقه اللافت للنظر، خلال الفترة الأخيرة.