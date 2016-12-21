نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات مثيرة للأهلي والزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف " اليوم الأربعاء نتائج قرعة الدور التمهيدي ودور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستثنى كاف ثمانية أندية من المشاركة في الدور التمهيدي، على رأسها الأهلي والزمالك المصريان والنجم الساحلي التونسي .

ويلتقي الزمالك في دور الـ32 مع الفائز من لقاء شبيبة الساورة، وصيف بطل الدوري الجزائري في الموسم الماضي، وإينوغو رينجرز، حامل لقب الدوري النيجيري.

في المقابل، ينتظر الأهلي في دور الـ32 الفائز من لقاء سان لويزيان بطل جزيرة رينيون وبيدفيست ويتس، متصدر الدوري الجنوب أفريقي حاليا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام 10 و11 و 12 اذار / مارس المقبل في القاهرة، فيما تجرى مباراة العودة بعد أسبوعين من لقاء الذهاب في بلد الفريق المنافس .

كان الزمالك وصل نهائي النسخة الماضية للبطولة ولكنه خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي في حين خرج الأهلي من دور المجموعات .

يذكر أن دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية يبدأ من دور الـ 16 بعدما عدل الاتحاد الإفريقي نظام البطولتين في النسخة الجديدة.