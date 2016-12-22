اتحاد الكرة المصري يحسم مصير مباراة الأهلي والزمالك.. رسميًا

أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، الموقف النهائي من تأجيل أو إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري العام، يوم 29 ديسمبر الجاري.

وقال سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة لـ"إرم نيوز": "لقاء الأهلي والزمالك لن يتم تأجيله، حتى لو وافق الطرفان على تأجيله، وهذا قرار نهائي من الاتحاد".

وأضاف زاهر: "كوبر تراجع عن الرغبة في تأجيل اللقاء، واتحاد الكرة حريص على انتظام بطولة الدوري العام، خاصة أنه وبعد أمم أفريقيا في الجابون، سيكون جدول الدوري مضغوطًا بشدة".

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كان قد أعلن أمس الموافقة على تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في حالة إن كان هذا الأمر في مصلحة المنتخب.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال بطولة الدوري العام، في حالة تأجيل لقاء القمة بالدوري العام، بعد تراجع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن قراره برفض تأجيل القمة، المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر الجاري.

وقال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الأهلي لـ"إرم نيوز": "الأهلي متمسك بإقامة القمة في موعدها، يوم 29 ديسمبر، وفي حالة تأجيلها، لن نستكمل الدوري".

وأضاف عبدالوهاب: "الأهلي ليس لعبة في يد أحد، ليوافق على تأجيل القمة، بعد أن تعرض أحد لاعبي الفريق المنافس للإصابة، وهو أيمن حفني، واتحاد الكرة يجب أن يكون له موقف ثابت، بإقامة المباراة في موعدها، وهل يعقل أن يتوقف مصير القمة على موافقة أو رفض رئيس نادي؟".

وتابع: "كنا نرحب بتأجيل القمة في البداية، من أجل مصلحة المنتخب، لكن اتحاد الكرة خرج وأكد أنها في موعدها، بناء على تهديد رئيس الزمالك، والآن نحن نرفض تأجيلها".

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك: "ليس لدي مانع في تعيين حكم مصري لمباراة القمة، وموافق على تأجيل المباراة، إذا كان ذلك في مصلحة المنتخب".

إلى ذلك، تراجع كينج دولي، لاعب صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، عن الموافقة على الانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بسبب ضغوط أسرية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "شهدت الساعات الماضية، تعثر مفاوضات مسؤولي النادي مع صن داونز، للحصول على خدمات صانع ألعابه كينج دولي، لإقناعهم بارتداء اللاعب القميص الأحمر، في انتقالات الشتاء".

وأضاف المصدر: "اللاعب وأسرته تحفظا على فكرة الحضور إلى مصر واللعب للأهلي، خاصة أنه يمتلك 3 عروض احترافية أوروبية، ولا يفكر في اللعب بالمنطقة العربية في الوقت الحالي".

وأوضح: "دولي يواجه ضغوطًا أسرية، بشأن ضرورة التفكير في الاحتراف في أوروبا، استغلالًا لتوفر عروض مميزة وصلت إليه ولناديه رسميًا".

وذكر المصدر أن اللاعب قد يعيد التفكير في مسألة الانتقال إلى مصر، واللعب بصفوف الأهلي، حال تعثر مفاوضاته مع الأندية الثلاث الأوروبية، التي تطمع في الحصول على خدماته التهديفية.