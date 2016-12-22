حقيقة عودة أحمد الشيخ للأهلي المصري

نفى محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة فريق مصر المقاصة المصري، ما تردد في الساعات الماضية عن وجود مفاوضات رسمية من جانب الأهلي لإعادة أحمد الشيخ خلال انتقالات شهر يناير.

وقال عبد السلام "أحمد الشيخ مستمر مع الفريق وما يقال في الإعلام قد يكون بالونة اختبار، ولا توجد مفاوضات من جانب الأهلي لعودته من جديد قبل انتهاء فترة إعارته".

ويضع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، أحمد الشيخ ضمن حساباته تحسبًا لفشل المفاوضات مع أكثر من صانع ألعاب أفريقي، في ظل ارتفاع التكلفة المادية.

وعن ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن امكانية مبادلة ميدو جابر لاعب الأهلي الحالي، بأحمد الشيخ ، قال عبد السلام "لم يتحدث أحد معنا بشأن ذلك ، واذا حدث سندرس الموقف".

وفي نفس السياق، أكد رئيس المقاصة أن نانا بوكو سينتقل للدوري الإماراتي خلال انتقالات شهر يناير، مؤكدًا أن بوكو لن يلعب للأهلي والزمالك.

وكشف عبد السلام عن القيمة المالية لبيع مهاجمه قائلًا "سنحصل على 30 مليون جنيه، نظير بيع بوكو للدوري الإماراتي".

يذكر أن الزمالك دخل في مفاوضات رسمية لضم اللاعب، في الوقت الذي يضع خلاله الأهلي بوكو ضمن حساباته في نهاية الموسم.

ونفى أيضًا رئيس المقاصة ما يتردد عن وجود مفاوضات مع أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي، قائلًا" لا توجد أية مفاوضات رسمية".

وفي نفس السياق، يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن حكم أجنبي لإدارة لقاء الأهلي والزمالك، حيث يوجد رفض تام لفكرة إسناد القمة لحكم مصري، بعد الصراعات والأخطاء التحكيمية التي حدثت في الساعات الماضية.

وقال عامر حسين في تصريحات خاصة "لقاء القمة سيقام في موعده يوم 29 ديسمبر الجاري، ولن يتم تأجيله".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أبدى موافقته على تأجيل اللقاء، رغم أنه رفض الأمر في البداية.

كما كشف حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن تعاقد النادي مع لاعب أفريقي مميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال البدري، لـ"إرم نيوز" إن الفريق بصدد التعاقد مع لاعب أفريقي مميز في الانتقالات الشتوية المقبلة، لافتًا إلى أن هذا اللاعب سيكون في خط الهجوم".

وأوضح أنه يسعى للتعاقد مع لاعب أفريقي مميز في الخط الأمامي، للمساعدة في حل مشكلة خط الهجوم، والتي بعودة مروان محسن للمشاركة، شهدت انفراجة كبيرة.

ونفى المدير الفني جميع الأنباء التي أشارت إلى رغبته في التعاقد مع مدافع خلال الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن هدفه الأساس، هو ضم لاعب في خط الهجوم.

وأكد حسام البدري، أنه لو تولى مسؤولية الفريق قبل إعداد القائمة النهائية، لقام بتغيير بعض العناصر، مشيرًا إلى أن الأهلي بحاجة إلى بعض التدعيمات في الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني، أنه حضر إلى الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، ولاحظ حجم التدعيمات التي يحتاجها، حتى يقدم الأهلي الأداء المعروف عنه، ويكون قادرًا على الفوز بكل البطولات.

وأوضح البدري، أنه سيعقد جلسة مع طه وسلامة عضوا لجنة الكرة، للتعرف على رأيهما في الفريق، ورؤيتهما للمراكز التي تحتاج للدعم، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة ستكون لها وجهة نظر إيجابية، تفيده خلال الفترة المقبلة.