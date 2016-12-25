بتروجت يضع شروطه لانتقال بيكلي للأهلي المصري

كشف طلعت يوسف، المدير الفني لفريق بتروجت المصري، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق البترولي جيمس بيكلي.

وأكد يوسف عدم وجود مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي، للحصول على خدمات صانع الألعاب الإثيوبي.

وأَضاف يوسف خلال تصريحاته الإذاعية: "حال تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم بيكلي، سيكون لدي شرط وهو الحصول على وعد من إدارة بتروجت بتوفير البديل، ووجود عرض مالي قوي لضم اللاعب، خاصة أن بيكلي من العناصر المؤثرة بالفريق".

وقال يوسف: "من الوارد انتقال بيكلي للأهلي في يناير، ولكن بعد تحقيق شروطي".

وفي السياق نفسه، رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، التفريط في مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق.

وتأكد استمرار زكريا في القلعة الحمراء، على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده.

وكان فريق الوحدة السعودي يرغب في الحصول على خدمات زكريا، ولكن رفض الأهلي العرض رسميًا.

وفي السياق نفسه، أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعب التونسي علي معلول بعدم وجود نية من مجلس الإدارة أو الجهاز الفني للتفريط في جهوده.

وتلقى معلول عروضا من أندية إسبانية وفرنسية بالفترة الماضية، ولكن يرفض البدري الموافقة على رحيله، نظرا لكونه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها.