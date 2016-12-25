كوبر يتجه لضم مروان محسن لقائمة مصر في أمم أفريقيا

يفكر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، في ضم مروان محسن مهاجم الأهلي لقائمة الفراعنة قبل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

ويأتي سعي كوبر لضم محسن بعد تألقه وظهوره بمستوى عالٍ مع الأهلي، إلى جانب تراجع مستوى باسم مرسي مع الزمالك.

ومن المنتظر أن يعلن كوبر قائمة اللاعبين المحليين المنضمين للمنتخب المصري نهاية الأسبوع الجاري وعقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وفي سياق منفصل، تعرض رامي ربيعه مدافع الأهلي، لإصابة قوية في القدم خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم.

وكشف مصدر داخل الفريق الأحمر، أن ربيعة تعرض لكدمة قوية وغادر تدريبات الفريق لعمل أشعة طبية، والاطمئنان على حالته الصحية.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ختام الدور الأول من الدوري العام المصري الممتاز.