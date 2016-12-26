مصر.. الأمن يمنع الأولتراس من اقتحام تدريبات الأهلي

اندلعت اشتباكات بالحجارة والغاز المسيل للدموع، بين ألتراس الأهلي، وقوات الأمن في مصر، بسبب إصرار مشجعي القلعة الحمراء، على حضور مران الفريق، بمقر الجزيرة، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء القمة المرتقب، أمام الزمالك، المقرر الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت.

وحاصرت قوات الأمن مقر النادي، اليوم الإثنين، بعد ورود معلومات عن زعم الأولتراس حضور المران، وهو ما تم بالفعل، بعد أن شهد محيط القلعة الحمراء، توافد المشجعين، الذين تجمّعوا بالقرب من محطة مترو "الأوبرا"، المجاورة لمقر الجزيرة.

ومنعت قوات الأمن، أعضاء الأولتراس من الدخول، الأمر الذي نتج عنه اشتباكات بين الطرفين، تطورت إلى الكر والفر في محيط النادي، وشارع التحرير الرئيسي، استخدم على إثرها الأولتراس، الحجارة، ضد القوات التي لجأت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المشجعين والسيطرة على الموقف.

وتسبب الاضطراب الأمني، في تأجيل مران الفريق لأكثر من ساعتين، نتيجة سوء الأحوال الأمنية، حيث عقد بعض أعضاء مجلس الإدارة، اجتماعًا مصغرًا، لبحث إمكانية حضور المشجعين للمران، لتفادي المشكلات مع الأمن، ولم يسفر عن أي نتائج.

وتواجدت قرابة 6 سيارات من جنود الأمن المركزي وقيادات وزارة الداخلية، للسيطرة على الموقف، والتفاوض مع الأولتراس، حيث أغلقت القوات مداخل ومخارج النادي، تفاديًا لاختراق البوابات من قبل الجماهير.