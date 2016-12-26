مصر.. الأهلي يكشف مدة غياب ربيعة وأنطوي يقاطع التدريبات

خضع رامي ربيعة مدافع الأهلي المصري، لاختبار طبي مساء اليوم خلال التدريبات الجماعية للفريق بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتأكد غياب ربيعة عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بعد ظهور نتيجة الأشعة، وإصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وتعرض مدافع الأهلي للإصابة بكدمة في الكاحل بعد التحام مع أحد اللاعبين خلال التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بالأمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة بالدوري المصري.

وفي سياق متصل، تغيّب جون أنطوي مهاجم الأهلي، عن المران الجماعي للفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق قرر انتظام اللاعبين في معسكر مغلق الليلة ولمدة يومين، من أجل زيادة تركيز لاعبيه وإبعادهم عن أي مؤثرات قد تقلل من حالة التركيز.