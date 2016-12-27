الأهلي المصري قد يتخلص من حمدي زكي في صفقة تبادلية

استقر اتحاد الكرة المصري، على الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في رقم 17 من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

وشهدت الساعات الماضية، رفض اتحاد الكرة فكرة اسناد مباراة القمة لحكم مصري، بعد اعتراض الأهلي.

في الوقت الذي صرح خلاله الحكم جهاد جريشة، بأنه لا يطمح لقيادة مباراة الأهلي والزمالك، رغم الاستقرار على وجوده لقيادة مباريات كأس العالم في روسيا 2018.

واستقر مجلس إدارة الأهلي، بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على رحيل محمد حمدي زكي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو دخوله في صفقة تبادلية.

وتلقى اللاعب العديد من العروض المحلية بالساعات الماضية، حيث طلب طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت الحصول على خدماته ضمن صفقة بيكلي المرشح بقوة للانتقال للأهلي في يناير المقبل.

في الوقت الذي اتفق خلاله البدري مع جهازه المعاون على ضرورة تعزيز خط الوسط خلال لقاء القمة، وهناك تجاه بخوض المباراة بالثلاثي "حسام عاشور – أحمد فتحي –كريم نيدفيد".

وسيحصل كريم نيدفيد على واجبات دفاعية وهجومية في خط الوسط.

ويسعى الأهلي لفرض السيطرة على منطقة خط الوسط، كما يفاضل البدري بين مؤمن زكريا وجونيور أجاي لقيادة مركز الجناح الأيسر، خلف مروان محسن.

وكشف النادي الأهلي عن موقف الإدارة من تجديد عقدي الثنائي حسام غالي، كابتن الفريق الكروي وعماد متعب، اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد عبدالوهاب عضو إدارة الأهلي لـ"إرم نيوز": "استقر مسؤولو الأهلي على تجديد عقدي الثنائي حسام غالي وعماد متعب، لموسم إضافي، بعد مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

وأضاف عبدالوهاب: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة الكرة، برئاسة محمود طاهر مع الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، والذي شهد حسم العديد من الأمور، والتي كان أبرزها القائمة الأفريقية، وصفقة الشتاء المنتظرة، ومعسكر يناير، كما تم الاتفاق على تجديد عقد غالي، نظراً للحاجة الفنية إليه، بينما سيكون التجديد لمتعب بمثابة التكريم له على تاريخه الطويل مع الفريق الأحمر، مع السماح له بالرحيل المجاني حال موافقته على أي من العروض التي تلقاها أخيراً، سواء أكان محلياً أم خارجياً".

وتابع عبدالوهاب: "يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع الثنائي غالي ومتعب، بعد مباراة القمة، للاتفاق على كافة البنود المادية، لإنهاء الجدل بشأن ملف التجديد للثنائي، من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، في ظل سعي الإدارة الحمراء للفوز ببطولة الدوري العام، والبطولة الأفريقية هذا الموسم.

ورفض المدير الفني للفريق فكرة إتمام التعاقد مع يوسف أوباما لاعب الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي.

وأشار مصدر مقرب من البدري في تصريحات خاصة أن النادي ليس في حاجة لخدمات اللاعب، مشيرًا إلى أنه يتواجد لاعبين أفضل منه داخل الفريق.

وأوضح البدري سبب رفض اللاعب وهو وجوده نصف موسم مع نادي وادي دجلة ولم يشارك مع الفريق مطلقًا، الأمر الذي بالتأكيد أبعده عن مستواه.

وتابع أن اللاعب ليس في حالة فنية جيدة مما يستعدي إتمام التعاقد معه رغم ورود أنباء بأن اللاعب قد وقع عى استمارات الانتقال إلى المارد الأحمر.

وفي سياق متصل يخوض النادي الأهلي تدريباته السرية اليوم على ستاد السلام استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس.

وأشار مصدر داخل الجهاز الفني أن البدري يفاضل بين مروان محسن وجونيور أغاي للبدأ بأحدهما في هجوم الفريق أمام الأبيض.

وأشار إلى أن فرص مروان تعد أكبر من أجاي نظرًا لإصابة النيجيري خلال الفترة الماضية وابتعاده عن حساسية المباريات.

ومن جهة أخرى أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول بكرة القدم بالأهلي على جهازية كافة اللاعبين لمباراة القمة.

وأشار أيوب في تصريحات صحفية أن الجميع في حالة تركيز تامة من أجل تحقيق الفوز للابتعاد بالصدارة أكثر وأكثر.

وأكمل الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في كافة العناصر المتواجدة داخل الفريق، مشددًا على أن مباريات الأهلي والزمالك دائمًا لها حسابات خاصة.