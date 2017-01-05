حمودي يوقع على عقود أولية للأهلي المصري.. وعبدالله السعيد يرفض الرحيل

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، في الحصول على توقيع أحمد حمودي، لاعب الباطن السعودي، تمهيدًا لضمه، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "النادي أنهى جميع الاتفاقات مع أحمد حمودي، الذي قام بالتوقيع على عقود أولية، وإبداء الرغبة في ارتداء قميص الأحمر، سواء في يناير الجاري، أو مع نهاية الموسم، على أقصى تقدير، كما حصل اللاعب على ما يقرب من مليون جنيه مقدم عقد".

وأضاف المصدر: "انتقال حمودي للأهلي، بات مسألة وقت فقط، وسيتم التعاقد معه في يناير، إذا فشلت محاولات ضم لاعب أجنبي، سواء كان الإثيوبي بيكلي، لاعب بتروجت، أو الأنجولي آري بابل، أو السنغالي موسى كانوتيه".

وتابع: "حسام البدري، المدير الفني للأهلي، وضع الأولوية للاعب أجنبي في يناير، وأبلغ محمود طاهر، خلال الجلسة التي جمعتهما الجمعة الماضي بذلك، وتم خلالها الاتفاق على إنهاء صفقة حمودي في انتقالات يناير الحالية، إذا فشلت محاولات ضم لاعب أجنبي".

وفي السياق نفسه، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عمرو بركات صانع ألعاب فريق ليرس البلجيكي لمحاولة ضمه في نهاية الموسم.

ويعتبر بركات من العناصر التي كان يرغب الأهلي في التعاقد معها، قبل موافقة المقاصة على انتقاله للدوري البلجيكي.

وشهدت الساعات الماضية، اقتراحا من أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، بضم اللاعب وعرضه على الجهاز الفني للنادي الأهلي، وحرص بالفعل على جس نبض اللاعب.

وفي السياق نفسه، اقترب جون أنطوي من الانتقال لصفوف مصر المقاصة رسمياً، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووافق اللاعب على عرض الفريق الفيومي، في ظل عدم مشاركته بالمباريات مع القلعة الحمراء وخروجه من حسابات حسام البدري.

إلى ذلك، قال عبد الله السعيد، نجم وسط فريق الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يعشق أجواء الكرة الإماراتية، وسعيد للغاية بإقامة لقاء السوبر أمام الزمالك يوم الـ 10 من فبراير المقبل في ضيافة الإمارات.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه استمتع بلقاء السوبر العام الماضي، حين فاز الأهلي بنتيجة 3-2 بحضور جماهير الناديين، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

وأضاف: "لن أنسى اللحظات السعيدة، التي عشتها في الإمارات، بعد لقاء السوبر، الأجواء مثالية لكرة القدم، والتنظيم والحضور الجماهيري، أمور نفتقدها في الكرة المصرية، نتمنى أن نحققها قريباً، مثلما نشاهد في الإمارات".

وعن إمكانية رحيله للدوري الإماراتي، أجاب السعيد: "بصراحة، لا أفكر في الرحيل عن الأهلي، وأتمنى اعتزال الكرة في أروقة القلعة الحمراء".

وأشار إلى أنه يتمنى افتتاح عام 2017، بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، التي يخوضها للمرة الأولى مع منتخب مصر، موضحاً أنه يعيش حالة من التركيز، لتقديم مباريات قوية، وإسعاد الجماهير المصرية برفقة زملائه في البطولة.