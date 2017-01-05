مصر تواجه أمريكا.. وكوبر يستقر على حُراس مواجهة تونس

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، على تجربة حارسين في ودية تونس المقبلة، إذ يخوض كل منهما شوطا في المباراة.

ويفاضل الأرجنتيني بين الثلاثي عصام الحضري وشريف اكرامي وأحمد الشناوي، من أجل الدفع بهما، وإن كان الأقرب حتى الآن شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

كما قرر مدرب الفراعنة، استبعاد أحمد حجازي، من تشكيل الفريق فى ودية تونس يوم الأحد المقبل، علي أن يشارك على جبر وسعد سمير من بداية المباراة.

ويسعي كوبر لمنح اللاعب الفرصة كاملة في المشاركة أمام تونس لمدة 90 دقيقة من أجل إكسابه المزيد من حساسية المباريات الدولية، وتحسبًا لعدم تعافي المخضرم أحمد حجازي بنسبة 100%.

ويلتقي المنتخب المصري أمام تونس وديًا يوم الـ8 من شهر يناير المقبل، في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2017.

من جهة أخرى، أعلنت منى الجرف رئيس حماية جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أن الحقوق الخاصة ببث بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون لم يعد طرح المناقصة الخاصة بها مرة أخرى.

وأضافت الجرف عبر أُثير إذاعة الشباب والرياضة أنها قامت بمخاطبة الكاف في يونيو الماضي للالتزام ومراعاة قواعد قانون المنافسة.

وأشارت رئيس حماية جهاز المنافسة إلى أن الكاف لابد أن يلتزم بتطبيق الأمر، في ظل تواجد مقره الرئيس في القاهرة، بما يخالف القانون ولا يتفق مع قواعد حماية المنافسة.

وشددت الجرف على أن القنوات القطرية خالفت القانون بنقل قنواتها إلى عرب سات، مشددة على أن مباريات كأس الأمم القادمة سوف تبث على القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري وعبر الفضائيات.

من جانبه، أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سوف يصطحب معه 4 أطنان أغذية ومهمات، خلال سفره إلى الغابون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، المقرر لها في الـ14 يناير الجاري وحتى ةالـ 5 من فبراير المقبل.

وأشار لهيطة إلى أن الفندق المقرر أن يقيم فيه بعثة المنتخب، يتكون من 25 غرفة فقط، مؤكدا أن بعثة المنتخب سيكون معها طباخ لإعداد الطعام، تجنبًا لسوء الوضع في الغابون.

وحقق المنتخب المصري لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات آخرها عام 2010، ليغيب بعدها عن المشاركة في البطولة 3 مرات على التوالي.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عرضًا رسميًا لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديًا، خلال الصيف المقبل، بأمريكا.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ"إرم نيوز": "تسلم اتحاد الكرة رسميًا، العرض المقدم من إحدى شركات التسويق الرياضي المعتمدة، لإقامة مباراة ودية بين المنتخب المصري، بقيادة هيكتور كوبر، ونظيره الأمريكي، خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، في واشنطن".

وأضاف سويلم: "تضمن العرض أن تقام المباراة بكامل نجوم المنتخبين المصري والأمريكي، ولن يتحمل الاتحاد المصري أي تكاليف، على أن يحصل على 100 ألف دولار، نظير المشاركة في المباراة، بجانب تحمل الشركة، لمصروف الجيب للاعبين، وأن تضم بعثة الفراعنة 50 فردًا.

في سياق مختلف، أعرب محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته بالعودة للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تركيزه في التدريبات وسعيه المستمر للجاهزية طوال الوقت، كان وراء ظهوره بحالة طيبة.

وشدد نجيب أن ثقة حسام البدري، في إمكانياته سواء كان يشارك أو يجلس على الدكة مؤكدا ان دفاع الأهلي مسؤولية كبيرة في ظل المنافسة على جميع البطولات.

وأشار مدافع الأهلي إلى إن مشوار الفوز بالدوري العام لا يزال طويلا، خاصة أن الفريق يستهل الدور الثاني بالمنافسة على لقب السوبر، ومن بعده ستكون هناك 17مباراة أخرى بالدوري.

ونفى نجيب تفكيره في الرحيل عن الفريق أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وأكد أنه لم يتحدث في هذا الأمر منذ توقيعه للأهلي، مشددا على احترامه للكيان الذي يلعب له وأن بقاءه أو رحيله أمر متروك للجهاز الفني والمسؤولين فقط.