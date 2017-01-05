رسميًا.. الاتحاد المصري يوافق على عودة نظام الاستبدال

فجّر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، مفاجأة من العيار الثقيل، في ملف السماح للأندية باستبدال لاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مجدي عبدالغني عضو الاتحاد لشبكة "إرم نيوز" "وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة على عودة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسمًا للجدل الذي شهدته الأيام الماضية".

وأضاف عبدالغني "اشترط الاتحاد المصري في جلسته اليوم، استبدال لاعبين اثنين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وكانت أزمة نشبت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري، بعد رفض عدد كبير من الأندية إقرار مبدأ الاستبدال في الانتقالات الشتوية، إلا أنه ومع ضغط مسؤولي بعض الأندية وخاصة القسم الثاني، وافق مسؤولو الجبلاية على عودة لاعبين لكل فريق.

على جانب آخر، قرر مجلس إدارة الاتحاد ، إسناد الإدارة الفنية لمنتخب الناشئين مواليد 2002 إلى علي ماهر، ومنتخب 99 إلى حمادة صدقي، وهاني رمزي لمنتخب المحليين.

وأكد محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد لشبكة "إرم نيوز"، أنه تم الاستقرار على اختيار علي ماهر وحمادة صدقي وهاني رمزي لمنتخبات 2002 و99 والمحليين.

وتابع أبوالوفا، أنه سيتم اختيار الجهاز المعاون للمديرين الفنيين الثلاثة خلال الفترة المقبلة.