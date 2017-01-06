الأهلي المصري يرفض المشاركة بحلّ أزمة الدولار.. ويستقر على الراحلين

رفض النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، دفع المستحقات المالية، للاعبي الفريق الأجانب، بالجنية المصري، بسبب أزمة الدولار، التي تضرب الاقتصاد المصري حاليًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "أرسل النادي خطابًا رسميًا، ردًا على الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة، للقلعة الحمراء منذ عدة أسابيع، مطالبًا الأهلي بدفع نصف راتب جميع اللاعبين والمدربين الأجانب في النادي بالجنيه المصري مساهمة في إنهاء أزمة الدولار التي تشهدها البلاد حاليًا".

وأضاف المصدر: "إدارة الأهلي رفضت تمامًا فكرة دفع نصف راتب اللاعبين والمدربين الأجانب بالدولار، على أن يحصلوا، على النصف الثاني من راتبهم بالجنيه المصري".

وأكد أن النادي سبق وأبرم عقودًا مع لاعبيه ومدربيه الأجانب منذ شهور طويلة، وفق بنود واتفاقات مُعينة، تتضمن حصولهم على رواتبهم بالدولار، ولا يمكن الإخلال بهذه البنود، حتى لا يجد النادي نفسه في مأزق قانوني، ومُهددا بتوقيع عقوبات عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذا ما قرر الأجانب تصعيد الأمر.

إلى ذلك، نجح النادي الأهلي، في الحصول على توقيع أيمن أشرف، ظهير أيسر سموحة السكندري، لينضم لصفوف الفريق الكروي، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "تمسك حسام البدري، بضم ظهير أيسر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الاقتناع بمستوى صبري رحيل، وكثرة عروض الاحتراف لعلي معلول".

وأضاف المصدر: "نجح الأهلي في إقناع أيمن أشرف، لاعب سموحة، بالتوقيع على عقود انتقاله إلى للقلعة الحمراء، خاصة أن عقده مع ناديه، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، في يناير الجاري.

وتابع: "يُجري مسؤولو الأهلي، اتصالات مع نظرائهم في سموحة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الجارية، في حالة التوصل لاتفاق مادي، أما في حالة مغالاة النادي الساحلي في طلباته المالية، فسيتم تفعيل العقد بداية من الصيف المقبل".

جدير بالذكر، أن أيمن أشرف، كان أحد ناشئي الأهلي، قبل أن يلعب لتليفونات بني سويف وسموحة، على سبيل الإعارة، ثم ينضم إلى صفوف الأخير بصفة نهائية.

في نفس السياق، استقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، علي أسماء الراحلين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فتح باب الاستبدال رسميًا، من قبل اتحاد الكرة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "وضع البدري، الثنائي جون أنطوي، ومحمد حمدي زكي، في قائمة الراحلين عن الفريق الكروي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

ويفاضل البدري بين الثنائي لبيع أحدهما في يناير المقبل، وإعارة الآخر، مع الحارس مسعد عوض، وذلك بعد فتح نظام الاستبدال في مصر، وبات لكل فريق الحق في استبدال لاعبين في يناير الجاري.

ومن جانب آخر، أضاف المصدر، أن مسؤولي الأهلي كثفوا مفاوضاتهم مع أحمد سامي، مدافع مصر المقاصة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اتحاد الكرة، قد سمح بعودة نظام الاستبدال للأندية، والسماح لكل نادٍ باستبدال لاعبين اثنين فقط، في الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي مكانًا شاغرًا في قائمته، ليصبح بإمكان الأهلي، استقدام 3 لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.