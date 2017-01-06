الزمالك يفاوض لاعبي المقاصة وبتروجت

بدأ نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، البحث عن ظهير أيسر، لضمه لصفوف الفريق الكروي، خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب من الجهاز الفني، بقيادة محمد حلمي.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز": "دخل مسؤولو النادي، في مفاوضات مع محمود وحيد، الظهير الأيسر لمصر المقاصة، ليكون على رأس الصفقات المقبلة لدعم الجبهة اليسرى، التي عانى منها الفريق الأبيض، لعدم وجود بديل لمحمد ناصف، بالإضافة لإصابة علي فتحي، منذ فترة طويلة".

وأضاف المصدر: "جاءت مفاوضات الزمالك مع ظهير المقاصة، من خلال مهاب العربي، وكيل أعمال اللاعبين، للوقوف على طلبات اللاعب المالية، بجانب تفاصيل عقده مع النادي الفيومي، لحسم التعاقد معه من عدمه".

وفي ذات الإطار، وضع مجلس الزمالك، محمد رمضان، صانع ألعاب بتروجت، على رأس الاهتمامات، لضمه بشكل نهائي من النادي البترولي، ليكون بديلاً لمصطفى فتحي، الذي طالب بالاحتراف أكثر من مرة، إلا أن المجلس رفض عرض تورينو الإيطالي، بسبب المقابل المالي المحدد بـ500 ألف يورو على سبيل الإعارة.

وكشفت المكالمة الهاتفية، التي أجراها أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك، بحاوي بتروجت، عن أنه سيكون بديل مصطفى فتحي، في حالة رحيل الأخير من قلعة ميت عقبة، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب للاستفسار عن تعاقده مع النادي البترولي، وتحديد المتطلبات المالية، لناديه في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة بتروجت، قد رحب بانتقال محمد رمضان، إلى سموحة، مقابل 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحصول على خدمات هاني العجيزي، مهاجم الفريق السكندري.