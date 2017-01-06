هل أصبح الدوري المصري باطلًا بعد عودة الاستبدال؟

بدأت مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بإلغاء بند الاستبدال بناءً على اقتراح من محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، ولكن مع ضغوط بعض الأندية تراجع الاتحاد وأضاف بندا يتيح استبدال لاعبين مصريين من قائمة كل فريق مع لاعب أجنبي.

ومع عودة نظام الاستبدال، أصبح الجدل دائرًا حول استفادة بعض الأندية من هذا النظام بينما راهن البعض الآخر على بطلان مسابقة الدوري المصري بعد تعديل اللائحة في منتصف الموسم.

واستطلعت شبكة "إرم نيوز" الإخبارية في التحقيق التالي آراء بعض خبراء شؤون اللاعبين والإدارة الرياضية ومسؤولي الأندية بخصوص بطلان مسابقة الدوري، فإلى السطور القادمة:

ضغوط الأهلي وغضب الزمالك

تبدو ضغوط الأهلي السبب الرئيسي في فتح باب الاستبدال وفقًا لما تردد في أروقة الاتحاد المصري.

ويسعى الأهلي لفتح باب الاستبدال لتجنب خسارة مالية فادحة في صفقة التعاقد مع الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأحمر الذي تمسك بالبقاء انتظارًا لفسخ عقده من طرف واحد للحصول على حقوقه المالية.

وأثار القرار بفتح باب الاستبدال غضب مسؤولي الزمالك ووصل الأمر للتهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمال المسابقة ردًا على قرار الاتحاد بفتح الاستبدال.

واتهم مسؤولو الزمالك صراحة حازم الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد بالتسبب في فتح باب الاستبدال مجاملة للأهلي.

وتستفيد العديد من الأندية من قرار فتح الاستبدال في القوائم خاصة التي قامت بتغيير المدربين في منتصف الموسم بخلاف المشاركة بالبطولات الأفريقية.

المسابقة مهددة بالبطلان

تبدو المسابقة مهددة بالبطلان بعد قرار فتح باب الاستبدال وهو ما أكده الدكتور محمد بيومي خبير شؤون اللاعبين والمسؤول السابق بالاتحاد القطري لشبكة "إرم نيوز" خاصة أن الدوري بدأ بشروط معينة وقعت عليها جميع الأندية.

وأشار بيومي إلى أن الدوري أصبح مهددًا بالبطلان إذا رفضت الأندية فكرة عودة الاستبدال وقام بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي.

وأبدى أسامة خليل، نجم الإسماعيلي الأسبق، دهشته من القرار موضحًا أنه ليس معقولًا أن يتم تعديل لوائح مسابقة في منتصف الموسم.

وقال خليل لشبكة "إرم نيوز" إن ما حدث بعودة الاستبدال يهدد بالفعل بإفساد المسابقة وبطلانها لتغيير بنود اللائحة بعد بداية المسابقة.

الثعلب يعلن موقفه.. والفيفا يترقب

وأعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد موقفه من هذا القرار مؤكدًا رفضه عودة الاستبدال بشكل رسمي.

وقال إمام في بيان رسمي إنه لا يجوز تغيير لوائح مسابقة الدوري بعد بدايتها وهو أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة.

وهدد مسؤولو الزمالك بالتصعيد للاتحاد الدولي "فيفا" في ظل رفض عودة الاستبدال وتغيير لوائح مسابقة الدوري في المرحلة القادمة.