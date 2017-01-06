الزمالك يهدد بالانسحاب من لقاء السوبر المصري

الزمالك يهدد بالانسحاب من لقاء السو...
Football Soccer - Egyptian Premier League Derby - Al Ahly v El Zamalek - Petro Sport stadium, Cairo, Egypt - 29/12/2016 - El Zamalek Chairman Mortada Mansour gestures at Al Ahly fans. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، بالانسحاب من لقاء السوبر أمام الأهلي الذي سيقام في الإمارات في فبراير القادم، في حالة عدم إلغاء قرار الاستبدال.

وكشفت تقارير صحفية عن اتجاه رئيس الزمالك بالاعتذار عن خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 10 فبراير المقبل.

وسبق لرئيس الزمالك التصريح برفض خوض لقاء القمة الأخير مع الأهلي بحجة زيارة رئيس الوزراء الزمالك في اليوم التالي، قبل أن يتراجع في تصريحاته ويقرر خوض اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه بهدفين نظيفين.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "هناك لوائح  تم الاتفاق عليها في بداية الموسم، وتعديلها سيجبرني على الاعتذار عن لقاء السوبر".

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