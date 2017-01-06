الزمالك يهدد بالانسحاب من لقاء السوبر المصري

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، بالانسحاب من لقاء السوبر أمام الأهلي الذي سيقام في الإمارات في فبراير القادم، في حالة عدم إلغاء قرار الاستبدال.

وكشفت تقارير صحفية عن اتجاه رئيس الزمالك بالاعتذار عن خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 10 فبراير المقبل.

وسبق لرئيس الزمالك التصريح برفض خوض لقاء القمة الأخير مع الأهلي بحجة زيارة رئيس الوزراء الزمالك في اليوم التالي، قبل أن يتراجع في تصريحاته ويقرر خوض اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه بهدفين نظيفين.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: "هناك لوائح تم الاتفاق عليها في بداية الموسم، وتعديلها سيجبرني على الاعتذار عن لقاء السوبر".