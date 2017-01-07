الأهلي المصري يحوّل أنظاره إلى "كاسونغو".. ويتنازل عن معسكره بالسعودية

حوّل مسؤولو النادي الأهلي المصري، أنظارهم، للتعاقد مع المهاجم الكونغولي كاسونغو كابونغو، نجم فريق الاتحاد السكندري، بعد أن رفض اللاعب الرحيل إلى نادي بني ياس الإماراتي، انتظاراً لنتائج المفاوضات مع الفريق الأحمر، بجانب تلقيه عرضًا آخر من الدوري القطري.

وتغيرت خطط الأهلي في الانتقالات الشتوية، بعد فتح باب الاستبدال، حيث استقرت لجنة الكرة والجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، على التعاقد مع 3 صفقات في مراكز رأس الحربة، وقلب الدفاع، وصانع الألعاب، مع الاستغناء عن الثنائي مسعد عوض، حارس المرمى، والغاني جون أنطوي، على سبيل الإعارة.

واقترب الأهلي بالفعل من حسم صفقتي أحمد حمودي، صانع ألعاب فريق الباطن السعودي، بعد فشل المفاوضات مع تشيملس بيكلي، لاعب بتروجت، بجانب ضم أحمد سامي، مدافع مصر المقاصة.

وطرح اسم كاسونغو، للاستفادة من قدراته الفنية والبدنية، لقيادة هجوم الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن اللاعب تألق بشكل لافت، ويملك قدرات تهديفية مميزة.

وينتظر مسؤولو الأهلي، الردَّ من إدارة الاتحاد السكندري للتفاوض بشأن قيمة الصفقة، وتفاصيلها مع زعيم الثغر.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشبت فيه أزمة جديدة، بسبب تجديد عقد اللاعب عماد متعب، مهاجم الفريق، نظراً لاشتراطه التجديد موسمين، والحصول على راتبه السنوي صافي الضرائب.

وأوصى حسام البدري، المدير الفني، بتجديد عقد متعب لموسم واحد فقط، وهو الأمر الذي يهدد بأزمة حقيقية، في ظل رغبة اللاعب في التجديد لموسمين، أسوة بزميله شريف إكرامي، حارس المرمى، وحسام عاشور، لاعب الوسط.

على صعيد آخر، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التدخل من أجل منع انتقال يوسف أوباما، لصفوف الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ"إرم نيوز": "بدأ مرتضى التفاوض مع يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق المعار لصفوف وادي دجلة، ليقوم بالتوقيع الرسمي على عقود جديدة مع القلعة البيضاء، حيث سيصبح لاعبا حرًا فور انتهاء الإعارة، لعدم قيده بالقائمة المحلية، وعدم توقيعه على عقود جديدة مع ناديه".

وأضاف المصدر: "تصريحات أوباما الأخيرة، بأنه لاعب محترف، وسيفاضل بين العروض عقب نهاية الموسم لاختيار وجهته المقبلة بالعام الجديد، أدت لرفع الزمالك درجة الطوارئ القصوى، حتى لا ينتقل اللاعب لناد آخر، وهناك محاولات جادة، للحصول على توقيعه خلال الفترة الحالية".

وتابع: "لجأ الزمالك لأحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، للحصول على توقيع أوياما، وغلق هذا الملف نهائيًا، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب، ومحاولات لضمه مجانًا عقب انتهاء إعارته لوادي دجلة".

إلى ذلك، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إقامة معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري في الإمارات فقط مع التنازل عن فكرة تقسيم المعسكر بين السعودية والإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز الفني استقر على إقامة المعسكر في الإمارات فقط بدلا من إقامته على مرحلتين في السعودية والإمارات ولكنه لم يبد أي أسباب لتغيير خطة المعسكر.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتشاور حاليا حول موعد السفر إلى الإمارات ومن المقرر أن يستقر الجهاز على أحد أيام 26 أو 27 أو 28 كانون ثان/يناير الجاري للسفر.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي سيقيم معسكره مدينة دبي على أن يتوجه إلى مدينة أبو ظبي قبل 48 ساعة من لقاء السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر له في 10 شباط/فبراير على ملعب الجزيرة بأبو ظبي.

من ناحية أخرى، اتخذ أحمد حمودي، لاعب نادي الباطن السعودي، خطوة جديدة، من أجل الانتقال لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فتح باب الاسنتبدال.

وقال مصدر بالأهلي لـ"إرم نيوز": "طلب حمودي فسخ تعاقده بشكل رسمى مع ناديه الباطن، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لقرابة 3 أشهر".

وأضاف المصدر: "يسعى حمودي لتخليص نفسه من ناديه، للانتقال للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد عودة نظام الاستبدال، وتوصله لاتفاق مادي مع الإدارة الحمراء، بشأن انتقاله لها".

وكان مسؤولو الأهلي، قد اتفقوا مع حمودي، الذي ينتهي تعاقده مع الباطن السعودي بنهاية الموسم الجاري، على الانتقال للفريق الأحمر، بداية من الموسم الكروي الجديد، إلا أن عودة نظام الاستبدال، جعلت الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، يفكر في التعاقد مع حمودي في الشتاء.