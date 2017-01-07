مصر.. رئيس سموحة يُعلن رغبة الزمالك بضم أيمن أشرف

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تقدّم مسؤولي الزمالك المصري، بعرض رسمي للحصول على خدمات أيمن أشرف، لاعب الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الحالي.

وقال عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "نادي سموحة يتلقّى عرضا رسميا من الزمالك بشراء أيمن أشرف خلال انتقالات يناير، والنادي يبحث هذا الأمر جدّيا مع المدير الفني مؤمن سليمان".

وكانت هناك أنباء في الأيام الماضية عن قيام اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي، بعد طلب حسام البدري، مدرب القلعة الحمراء، بضم اللاعب.

يذكر أن عقد "أشرف" مع الفريق السكندري ينتهي نهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب تمديد عقده مع سموحة.

ومن جهة أخرى، اعترض عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على اقترح هاني رمزي، مدرب منتخب المحليين، بضم طارق السعيد في الجهاز المعاون.

ويأتي رفض أعضاء الجبلاية بسبب قيام السعيد بافتعال عدد من الأزمات داخل المنتخب الأولمبي، في وقت سابق، حينما كان يتولى قيادته هاني رمزي أيضًا.

ويسعى "رمزي" للضغط على مسؤولي الجبلاية من أجل تولية السعيد منصب المدرب العام في الجهاز الفني لمنتخب المحليين.