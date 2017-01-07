الأهلي المصري يطلب ثنائي المقاصة مقابل أنطوي

كشف الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، عن شروطه من أجل الموافقة على انتقال جون أنطوي، مهاجم الفريق، لصفوف مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، لشبكة "إرم نيوز" "مسؤولو النادي وافقوا على انتقال أنطوي للمقاصة، ولكنهم وضعوا بعض الشروط، لضمان عقد صفقة تبادلية".

وأضاف "الأهلي وافق على انتقال أنطوي للفريق الفيومي، على سبيل الإعارة، مجانًا، بالإضافة إلى مبلغ مالي، نظير استعادة أحمد الشيخ، والتعاقد مع أحمد سامي، مدافع المقاصة".

وينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء، عودة محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، من الخارج، للرد على طلب الأهلي، وإنهاء الصفقة الثلاثية.

ومن جانب آخر، قرر الجهاز الفني بالنادي الأحمر، بقيادة حسام البدري، إلغاء معسكر الفريق في السعودية، والذي كان من المقرر أن يلعب خلاله لقاء وديًا أمام اتحاد جدة السعودي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لشبكة "إرم نيوز"، إن الفريق سيكتفي بإقامة المعسكر على مرحلة واحدة في الإمارات، خلال فترة توقف الدوري، مشيرًا إلى أنه يتم التشاور حاليًا حول موعد السفر، والذي سيكون أحد أيام 26 أو 27 أو 28 يناير الجاري.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الفريق سيقيم معسكره في مدينة دبي، على أن يتوجه إلى أبوظبي قبل 48 ساعة من لقاء السوبر أمام الزمالك، المقرر له 10 فبراير المقبل.