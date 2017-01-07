مصر.. الأهلي يقترب من ضم المدافع أحمد سامي

أبدى أحمد سامي مدافع نادي مصر المقاصة المصري موافقته على الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي لمدة 3 مواسم قادمة.

وعلمت شبكة "إرم نيوز" من مصادرها الخاصة أن سامي وافق على التوقيع المبدئي على عقود انضمامه إلى الأهلي.

وكان اللواء محمد عبدالسلام تمسك باستمرار اللاعب صاحب الإمكانيات المميزة في الخط الخلفي للفريق، ولكن سامي فضّل الرحيل إلى صفوف القلعة الحمراء.

وتحفظ إيهاب جلال المدير الفني للفريق على التفريط في اللاعب، ولكن موافقة اللاعب حالت دون بقاءه في صفوف المقاصة لفترة إضافية.

وتمسك حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بتعزيز صفوف الفريق باللاعب في ظل الإصابات التي تضرب الفريق باستمرار.

وأجرى عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اتصالًا هاتفًيا باللاعب، حيث رحب من جهته بالانتقال للأهلي إلا أنه طالب بفتح قنوات اتصال مع ناديه لإنهاء الصفقة بشكل رسمي، وهو ما قامت به إدارة الفريق الأحمر.

وعرض الأهلي 7 ملايين جنيه على المقاصة للحصول على خدمات اللاعب، ويلوح في الأفق موافقة المقاصة على العرض المادي دون نقاش يطالب بالزيادة.

وكان سامي أعلن في تصريحات سابقة أن الأهلي هو اختياره الأول حال الرحيل عن صفوف المقاصة، ردًا على مفاوضات الأندية الأخرى معه وعلى رأسها بتروجيت وإنبي والمقاولون العرب.

من جانبه، أعلن أحمد أيوب المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني يدرس خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري، من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك والمقرر لها 10 فبراير المقبل.

وأوضح أيوب أن أعضاء الجهاز المعاون ينتظرون عودة حسام البدري، المدير الفني، إلى مصر من أجل تحديد موقف المباراتين الوديتين وأطرافهما وموعدهما.

وأشار أيوب إلى أن البدري وضع برنامجًا تدريبيًا للاعبين قبل سفره من أجل تنفيذه بداية من اليوم السبت.