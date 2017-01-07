مصر.. محمد حلمي يهدد بالاستقالة من الزمالك

اجتمع محمد حلمي، المدير الفني للزمالك المصري مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية وإغلاق ملف مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، والتي خسرها الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أنه لن يسمح بالاستهتار في الفترة المقبلة وطالب الجميع ببذل أقصى جهد في التدريبات لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وأوضح المصدر أن حلمي سيقدم استقالته حال الخسارة أمام الأهلي في مباراة السوبر.

من جهة أخرى عبّر مرتضى منصور رئيس الزمالك، غضبه الشديد من تكرار تحدث لاعبي الفريق الأبيض عن عروض الاحتراف خلال الفترة الحالية رغم عدم وصول عروض رسمية إلى الفريق.

وهدد رئيس نادي الزمالك بتوقيع عقوبات على اللاعبين في حالة التحدث عن عروض احتراف خارجية دون تقديم عرض رسمي إلى مجلس إدارة النادي من أجل الرحيل.

وأوضح منصور أنه لا يمانع في رحيل لاعب عن الفريق الأبيض في حالة وصول عرض احتراف وفقًا للشروط والمطالب المالية التي حددها مجلس إدارة النادي في الفترة الحالية.