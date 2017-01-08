كوبر يفاضل بين الحضري وإكرامي لحراسة مرمى مصر بأمم أفريقيا

يفاضل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، بين شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، وعصام الحضري، حارس مرمى وادي دجلة، لحراسة العرين خلال كأس الأمم الأفريقية.

وخرج من الحسابات أحمد الشناوي، حارس الزمالك، بسبب تخوف الجهاز الفني من اهتزاز مستواه في المباريات الكبرى.

ويلتقي الفراعنة مع مالي يوم الـ17 من يناير المقبل، في ضربة البداية بالمجموعة الأفريقية، التي تضم أيضا منتخبي أوغندا وغانا.

ويقاتل حارس مرمى الأهلي في تدريبات المنتخب المصري، لمحاولة نيل ثقة كوبر، وأحمد ناجي، مدرب حراس المرمى.

وفي السايق نفسه، أكد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس النادي الأهلي، أنه يمتلك عرضًا عربيًا سوف يدرسه في نهاية الموسم الحالي.

وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "لن أرحل عن الأهلي في يناير، ولكن سأدرس العرض العربي الذي أمتلكه في نهاية الموسم".

وتمنى حارس النادي الأهلي، أن يختتم حياته الكروية داخل القلعة الحمراء، وعدم مغادرة الفريق لأي سبب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيذهب للمنتخب حال رحيله عن الأهلي، وانضمامه لأي فريق آخر.

ونفى عبدالمنعم، الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية، بشأن رغبة أحمد حسام "ميدو"، في ضمه لصفوف دجلة، قائلًا: "أمتلك العديد من العروض المحلية، ولكن ليس من ضمنها دجلة".

واختتم عادل تصريحاته، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يرتدي قميص الزمالك في المستقبل، بسبب ارتباطه وعشقه للنادي الأهلي.

وأشاد حارس الأهلي، بصفقة أحمد حمودي، لاعب الباطن السعودي، التي حسمها النادي الأهلي، خلال انتقالات شهر يناير، مؤكدًا أن اللاعب سيخدم الأهلي وسيكون إضافة قوية للفريق.