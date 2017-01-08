مصر.. 4 نجوم مهددون بالرحيل عن الزمالك

رغم أن نادي الزمالك المصري، كان من أشد المعارضين لعودة بند الاستبدال في الانتقالات الشتوية بالدوري المصري، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ستكون مستفيدة بقوة من هذا البند، من أجل ترميم صفوف الفريق الكروي، الباحث عن استعادة لقب الدوري.

ويسعى الزمالك في انتقالات يناير، لضم بعض اللاعبين، الذين يلبون طموحاته، في ظل تأثر بعض المراكز بتراجع مستوى اللاعبين، كما أن أبواب الرحيل ستظل مفتوحة أمام بعض النجوم.

ويرصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي، أبرز النجوم المهددين بالرحيل عن الزمالك.

معروف يوسف

أصبح النيجيري معروف يوسف، على أعتاب الرحيل، في ظل الأزمة المالية، التي تعاني منها الأندية، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، وصعوبة توفيره.

واشترط معروف زيادة راتبه السنوي، وتقاضيه بالدولار، لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك، ما يقرب اللاعب من الرحيل، بعد تلقيه عدة عروض للمغادرة.

وتلقى معروف أكثر من عرض من أندية عربية، على رأسها الرائد السعودي، بجانب الجيش الملكي المغربي، ولكن الزمالك أرجأ حسم موقفه، لحين عودته من بلاده، وحال رفضه التجديد مرة أخرى، سيرحل في الانتقالات الشتوية، للاستفادة منه ماليًا.

مايوكا

تحول الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الزمالك، إلى أزمة داخل القلعة البيضاء، في ظل تراجع مستواه بشكل لافت، في الفترة الأخيرة، وزيادة وزنه.

ولعب مايوكا 7 مباريات في الموسم الحالي، ولم يسجل أي هدف مع الزمالك هذا الموسم، وظهر بمستوى هزيل للغاية مع الفريق الأبيض.

وبدأ مسؤولو الزمالك، البحث عن عرض للتخلص من اللاعب، وترددت أنباء عن تلقيه عرضًا من الدوري الليبي، ولكن الزمالك أعلن تعثر المفاوضات.

ويضغط مايوكا من أجل الحصول على قيمة عقده كاملًا من الزمالك، خاصة في ظل سوء المعاملة التي يلقاها من جانب إدارة النادي.

محمد مسعد

تدرس أيضًا إدارة الزمالك، الاستغناء عن اللاعب محمد مسعد، صانع ألعاب الفريق، الذي انضم من مصر المقاصة.

وفوجئ مسؤولو الأبيض، بأن اللاعب يعاني من إصابة قوية، حرمته من المشاركة منذ بداية الموسم، رغم الحاجة إلى خدماته.

واستقر الزمالك على إعارة اللاعب، حال عدم عودته للمباريات في شهر يناير الحالي، خاصة أن الفريق لم يستفد منه.

مصطفى فتحي

تلقى مصطفى فتحي، نجم وسط الزمالك، عرضًا من نادي تورينو الإيطالي، للتعاقد معه على سبيل الإعارة، مقابل نصف مليون دولار.

وتجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب، للرحيل عن الفريق الأبيض، في شهر يناير الحالي، خاصة أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإيطالي.

ومن جانبه، أعلن محمد حلمي، المدير الفني للزمالك، ترحيبه برحيل فتحي، إذا تلقى النادي، عرضًا مناسبًا.