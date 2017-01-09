مدرب الترجي التونسي: معلول وافق على الانضمام للفريق

فجر مسؤولو نادي الترجي التونسي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ملف التعاقد مع علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري، ومنتخب تونس الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال فوزري البنزرتي، المدير الفني لفريق الترجي لـ"إرم نيوز": "بالفعل أرسل النادي عرضًا رسميًا، للتعاقد مع معلول، بسبب الرغبة في تدعيم صفوف الفريق الكروي، قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا الجديدة".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعب، من أجل الانضمام للترجي، عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي تم استبعاد اللاعب منها".

وتابع البنزرتي: "معلول وافق على الانتقال للترجي، في الفترة المقبلة، خاصة أن لديه رغبه قوية في العودة لتونس، لظروف عائلية".

واستطرد: "لا أتصور أن الأهلي سيطلب مبلغًا كبيرًا نظير التخلي عن خدمات اللاعب، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية، وغاب عن أهم مباراة، أمام الزمالك".

من ناحية أخرى، اقترب نادي أهلي طرابلس الليبي، من التعاقد مع اللاعب الكولومبي، لياندرو كاسترو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بعد مفاوضات مكثفة، يقودها ساسي بو عون، رئيس النادي، استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، في العام الحالي.

وأكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لأهلي طرابلس، في تصريحات إذاعية، أن كاسترو، أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف الفريق، بصفقة تصل قيمتها إلى مليوني يورو.

وأضاف: "كاسترو لاعب موهوب، ونقاتل لضمه في الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوفنا، قبل خوض بطولة دوري الأبطال".

وأشار إلى أنه يبحث عن ضم ظهير أيمن، وتم ترشيح أكثر من لاعب، بينهم لاعبان بالدوري المصري، وتتم المفاضلة بينهما.

ورفض يوسف، فكرة التعاقد مع الغاني جون أنطوي، مهاجم الأهلي المصري، في ظل عدم حاجته لضم مهاجمين جدد، لوجود أكثر من لاعب مميز في هذا المركز.

إلى ذلك، نجح النادي الأهلي المصري، في حسم صفقة أيمن أشرف، ظهير أيسر سموحة السكندري، بعد صراع شرس مع الزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"إرم نيوز": "أنهى مسؤولو النادي اتفاقهم مع أيمن أشرف، ظهير أيسر سموحة، تمهيداً لضمه بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع سموحة، عقب تلقي اللاعب اتصالاً هاتفياً من حسام البدري، والذي أكد حاجته للاعب بداية من الموسم المقبل، في ظل الرحيل المرتقب للتونسي علي معلول، والذي تلقى أكثر من عرض أوروبي أبرزها من بنفيكا البرتغالي".

وأضاف المصدر: "أشرف وقع بالفعل على عقد يمتد لـ4 سنوات مع الأهلي، وحصل على مقدم العقد، المقدر بـ500 الف جنيه، لتفعيل الاتفاق بين الطرفين، خاصة أن الزمالك يحاول إنهاء الصفقة مع إدارة سموحة، وبالتالي رغبت إدارة الأهلي في حسمها مبكراً".

وتابع: "قام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بالتواصل مع أيمن أشرف، وحذره من التوقيع للزمالك، حتى لا يتعرض لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة".