غانا تقحم دبي في أزمة مباراة الفصل مع مصر

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

زعم موقع "غانا سوكر نت" أن الإتحاد المصري لكرة القدم يسعى لنقل مباراة مصر وغانا في إياب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم إلى دبي أو المغرب.

وقال الموقع الغاني إن تصريحات جوسيب بلاتر بشأن قلقه من إقامة المباراة في القاهرة، أربكت اتحاد الكرة المصري الذي بدأ في البحث عن بديل لاستضافة مواجهة الـ19 من الشهر الجاري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل السفير الغاني سعيد سناري الذي اطلع على خطة تأمين النجوم السوداء، وأبدى ارتياحه الشديد لها.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز غانا بـستة أهداف لهدف واحد مما يصعب من مهمة الفراعنة في التعوض بالقاهرة حيث ستقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.