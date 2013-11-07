خاص.. الأمن يسمح لجماهير الزمالك بحضور النهائي في حالة واحدة

قال مصدر أمني بمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم السماح لجماهير الزمالك بحضور نهائي كأس مصر المقرر لها السبت المقبل على ستاد الغردقة بالجونة.

المصدر الأمني أكد لـ"إرم" أنه على الرغم من عدم إقرار الأمر رسميا لإنه لن يكون هناك أي محاولة لمنع الجمهور من الدخول إذا ما حضروا من القاهرة للجونة رغبة في تشجيع الزمالك من الملعب".

وتابع :"الغرض مما يحدث هو تقليل حجم الجماهير التي يتحضر لمتابعة المباراة، نظرا لضيق الملعب، فلو تم السماح للجماهير بالدخول ستأتي أعداد غفيرة".

يذكر أن نهائي الكأس سيجمع الزمالك بوادي دجلة السبت المقبل، في ظل حالة من الجدول حول إقامة المباراة بحضور الجمهور أو منعهم.