"ماركا" تؤكد أحقية الأهلي باللقب الإفريقي

أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بتتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه وإحتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على اورلاندو بايتس الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين الأحد على استاد المقاولين العرب بالقاهرة.

وعنونت ماركا تقريرها عن المباراة "الأهلي الاحق بلقبه الإفريقي الثامن عن جدارة بعد الإطاحة باورلاندو من نهائي البطولة"..

وإستعرضت الصحيفة المدريدية أحداث اللقاء وهدفي أحمد عبدالظاهر ومحمد أبو تريكة "الماجيكو والاسطورة" كما وصفته، علاوة على تألق شريف اكرامي وخط دفاعه في إيقاف خطورة الفريق الضيف خصوصا بعد هدف السبق لأبو تريكة وبعد طرد شريف عبدالفضيل.

ووصفت الصحيفة الأهلي برمز وأيقونة مصر وإفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (8 مرات) والمتفوق بفارق 3 ألقاب على غريمه ومواطنه الزمالك (5 مرات) في البطولة القارية.

كما أشارت إلى حفاظ زعيم الكرة المصرية والإفريقية على اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي العام الماضي.

وفي تقرير أخر للماركا عن الاهلي أكدت الصحيفة الاسبانية أن بطل إفريقيا أكمل عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 11 وحتى 21 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وأضافت أن الأهلي سيستهل مسيرته في البطولة بمواجهة فريق جوانجزو ايفرجراند الصيني بطل دوري أبطال آسيا ومدربه الايطالي "المخضرم" مارشيلو ليبي في دور الثمانية يوم 14 كانون اول/ديسمبر المقبل على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا يوم 17 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى إنطلاق البطولة بلقاء الرجاء المغربي مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا يوم 11 كانون اول/ديسمبر على أن يلتقي الفائز مع مونتيري المكسيكي في دور الثمانية والفائز من تلك المباراة سيضرب موعدا مع اتلتيكو مينيرو البرازيلي في نصف النهائي.