عمر جمال يقترب من الانتقال للقلعة الحمراء

يقترب لاعب فريق أهلي بنغازي الحالي والإسماعيلي السابق عمر جمال من الانتقال إلى النادي الأهلي.

يأتي هذا بعد الاجتماع الذي تم مؤخرا بين اللاعب وبعض المسؤولين بالنادي الأهلي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وكان اللاعب صرح بأنه تلقى رغبات بالتفاوض من البعض في ناديي الأهلي والزمالك وذلك بعد أن قرر إنهاء علاقته بشكل ودي بالنادي الليبي.

وقال إن بعض المقربين منه نصحوه باختيار اللعب للنادي الأهلي نظرا لاستقراره بالإضافة إلى حاجة الفريق له كصانع للعب.

يذكر أن عمر جمال انتقل بعد نهاية الموسم الماضي إلى نادي أهلي بنغازي بعد أن انتهى تعاقده مع النادي الإسماعيلي ولم يتم تجديده.

وساهمت محاولة اغتيال حسام البدري المدير الفني للفريق إلى اتخاذ اللاعب قرار عدم الاستمرار مع النادي الليبي، وربط بشكل نهائي بين عودة البدري وعودته مره أخرى ولكنه بالنهاية قرر الرحيل.

وفضل عمر جمال عدم فسخ تعاقده مع النادي الليبي نظرا للمعاملة الطيبة التي لقيها من المسؤولين ويرغب بإنهاءه بشكل ودي.