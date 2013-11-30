أبو تريكة يوقف الفتنة المغربية بـ"ذكاء"

نفى محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ما نشرته صحيفة المشعل المغربية من تصريحات على لسانه.

وكانت الصحيفة قد نشرت تصريحات لأبو تريكة عن موقفه من الوزير المصري طاهر أبو زيد، وأنه يشجع نادي الرجاء المغربي.

وعلم "إرم" ما أزعج أبو تريكة وأجبره على نفي التصريحات سريعا عبر حسابه على تويتر هو الادعاء بأنه يشجع نادي الرجاء المغربي.

ولا يرغب أبو تريكة في خسارة بقية جماهير المغرب المحبة للوداد ومختلف الأندية، خاصة أن الأهلي سينافس في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها المغرب الشهر المقبل.

يذكر أن ما نشرته الصحيفة عن سبب رفض أبو تريكة لطاهر أبو زيد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، ليس بجديد، وهو ما يؤكد أن اللاعب لا يريد فتنة بين الجماهير المغربية المحبة له قبل أن يسافر لهم بعد عدة أيام.

لم أتحدث مع احد فى الصحافة المغربية مع كل الاحترام والتقدير للمغرب وأهلها، هذا ما كتبه اللاعب على تويتر، وهو تعمد نفي التصريحات كاملة رغم انه ما يهمه هو نقطة الجماهير فقط.