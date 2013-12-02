تصريح غريب لميدو عن مجموعة الأهلي والزمالك

قام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بالتعليق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على قرعة الدوري التي أقيمت اليوم في مشروع الهدف، والتي نظمها اتحاد الكرة المصري.

وكتب ميدو في تغريده له على تويتر: "المجموعة التي وقع بها الزمالك كويسة عشان الأهلي مش فيها"، موضحاً أنه لن يتم اللعب من الأساس لأن الدوري لن يقام.

ووصف لاعب منتخب مصر السابق فرق مجموعة الزمالك أنهم يجيدون لعب كرة القدم معبراً: "معظم الفرق بتحاول تلعب كورة، بس أصعب حاجة أن الدوري لن يقام".

وأشار ميدو أن مجموعة الزمالك ليست أصعب من مجموعة الأهلي وعبر قائلاً: "الكلام على أن مجموعة الزمالك صعبة كلام أي كلام، الفوارق الفنيه بين معظم فرق الدوري بسيطة جداً، والمدربين كلهم تقريباً في مستوى واحد".