عبد الظاهر يدخل دائرة اهتمام السالمية الكويتي

دخل أحمد عبد الظاهر نجم الأهلي المصري دائرة اهتمام نادي السالمية الكويتي لضمه في كانون الثاني/يناير المقبل بعد أن فسخ عمرو زكي تعاقده مع النادي الكويتي بالتراضي.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن نادى السالمية يفكر في ضم اللاعب رغم أنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن الدخول فى مفاوضات مع اللاعب أو صرف النظر عنه.

وانفصل زكي عن السالمية بعد أن فشل فى التأقلم مع أجواء النادي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي بيع عبدالظاهر، عقب إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي، حيث أشار بإشارة رابعة عقب إحرازه هدف الأهلي الثاني في مرمى أورلاندو بيتس بطل جنوب إفريقيا.