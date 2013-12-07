صور: سخرية المصريين من مجموعة غانا بالمونديال

قام نشطاء مصريين من مستخدمي "فيس بوك" بالسخرية من قرعة بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل التى أجريت، الجمعة، وبصفة خاصة من المجموعة السابعة التي وقع فيها المنتخب الغاني مع كلاً من المانيا والبرتغال وأمريكا، والتي كان يمكن أن يكون المنتخب المصري من ضمنها مكان المنتخب الغاني.
وقام النشطاء بنشر "كوميكسات" وصور تسخر من صعوبة المجموعة التي وقعت فيها غانا على حساب منتخب مصر، واتفق الجميع على أن عدم التأهل أفضل .
يذكر أن المنتخب المصري كان قد خسر أمام نظيره الغاني بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب بالدور الفاصل المؤهل للمونديال وفاز الفراعنة في مباراة الإياب 2-1.