رسميًا.. جورجي جيسوس يعلن بقاءه مع نادي الهلال السعودي حتى نهاية عقده

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده، وذلك عقب تعادل فريقه أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي في منافسات الدور الثاني من البطولة.

وأغلق جيسوس الباب أمام التقارير الإعلامية التي أكدت رحيله عقب نهاية مباراة الهلال والرائد، والعودة إلى البرتغال، وقال في تصريحات صحفية أنه سيستمر عقده مع الهلال.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن رحيل اثنين من مساعدي جيسوس عن الجهاز الفني للفريق الأول بشكل رسمي.

ورحل البرتغاليان راؤول جوسيه وميغيل كاراسكو عن الجهاز الفني للهلال، وقررا العودة للبرتغال، بعد تلقيهما عروضًا من سبورتنغ لشبونة.

وجاءت تلك التقارير بعد أن أكد جيسوس في تصريحاته التلفزيونية أن الإقالة في الدوري السعودي أمر سهل جدًا، مستشهدًا بما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز، عندما تمت إقالته من نادي الاتحاد.

مدرب الزعيم أكد أن حقيبته جاهزة لمغادرة الهلال في أي وقت، لأنه تتم إقالة المدربين بسرعة في السعودية بعد أي خسارة.

وحرم فريق الرائد، مضيفه الهلال من انتزاع الانتصار بتعادلهما بهدف لكل منهما في الجولة السادسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الرائد إلى 22 نقطة في المركز التاسع.