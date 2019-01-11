أهداف مباراة الأهلي وأحد.. 5/1 للراقي (فيديو)

تقدم ديجانيني تفاريس، مهاجم النادي الأهلي، بهدف في شباك أحد مع حلول الدقيقة السابعة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري السعودي.

وقابل تفاريس عرضية زميله بقدمه اليمنى وأودع الكرة في الشباك.

وأضاف تفاريس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 15 من انفراد تام بالمرمى، ثم أحرز الهدف الثالث له ولفريقه من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

???? الهدف الأول لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 7

الأهلي 1 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/WuJ5YICoqg — دوري بلس (@dawriplusksa) ١١ يناير ٢٠١٩

???? الهدف الثاني لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 15

الأهلي 2 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/CgxhpR7QY4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١١ يناير ٢٠١٩

???? الهدف الثالث لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 33

الأهلي 3 : 0 أحد#الاهلي_احد #دوري_بلس pic.twitter.com/NSoZQUAgmt — دوري بلس (@dawriplusksa) ١١ يناير ٢٠١٩

وقلص صقر عطيف عطيف النتيجة وأحرز الهدف الأول لأحد في الدقيقة 58، ولكن تفاريس وضع بصمته الرابعة للأهلي في الدقيقة 65.

واستمر تألق تفاريس وأحرز الهدف الخامس في الدقيقة 80.

أقيمت موقعة الدور الأول بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي، وقد نجح حينها أهلي جدة في التفوق على أحد بهدفين نظيفين لكل من تافاريس ومهند عسيري، صاحبي الأهداف في موقعة اليوم.

???? الهدف الأول لنادي أحد سجله اللاعب صقر عطيف في الدقيقة 58

الأهلي 3 : 1 أحد#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/15O3OH00w0 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١١ يناير ٢٠١٩

???? الهدف الرابع لنادي الأهلي سجله اللاعب ديجانيني تفاريس في الدقيقة 65

الأهلي 4 : 1 أحد#الاهلي_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/IxWTpaxXh9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١١ يناير ٢٠١٩