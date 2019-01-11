ديجانيني تفاريس يدخل تاريخ دوري المحترفين السعودي (فيديو)

دخل ديجانيني تفاريس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تاريخ الدوري السعودي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين.

واكتسح النادي الأهلي ضيفه أحد بخمسة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز خماسية الأهلي لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس، في الدقائق 7 و15 و33 و65 و80 من زمن المباراة.

فيما جاء هدف أحد الوحيد عن طريق صقر عطيف في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وأصبح تفاريس ثاني لاعب فقط في الأهلي يسجل رباعية في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي، بعد زميله في الفريق السوري عمر السومة، حيث نجح اللاعب حتى الآن في تسجيل 10 أهداف بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للمركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة، فيما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 37 نقطة.