ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد خماسية ديجانيني تفاريس لاعب النادي الأهلي ونهاية الجولة 16

دخل ديجانيني تفاريس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تاريخ الدوري السعودي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين.

واكتسح النادي الأهلي ضيفه أحد بخمسة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز خماسية الأهلي لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس، في الدقائق 7 و15 و33 و65 و80 من زمن المباراة.

فيما جاء هدف أحد الوحيد عن طريق صقر عطيف في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وأصبح تفاريس ثاني لاعب فقط في الأهلي يسجل رباعية في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي، بعد زميله في الفريق السوري عمر السومة، حيث نجح اللاعب حتى الآن في تسجيل 10 أهداف بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي:

1. بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، 12 هدفًا.

2. ليندر تاوامبا لاعب التعاون، 11 هدفًا.

3. عمر السومة لاعب الأهلي، 11 هدفًا.

4. ديجانيني تفاريس لاعب الأهلي، 10 أهداف.

5. كريستيان غوانكا لاعب الاتفاق، 9 أهداف.

6. عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، 9 أهداف.

7. محمد الصيعري لاعب الحزم، 8 أهداف.

8. فهد المولد لاعب الاتحاد، 7 أهداف.

9. هيلدون أغوستو لاعب التعاون، 7 أهداف