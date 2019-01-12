موعد مباراة السعودية ولبنان اليوم في كأس آسيا 2019

يلاقي المنتخب السعودي منافسه اللبناني، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات، بين 5 يناير والأول من فبراير.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة

وتنقل مباراة السعودية ولبنان على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وهذه ثاني مشاركة للمنتخب اللبناني في البطولة، إذ سبق أن شارك في نسخة العام 2000، التي استضافها.

في حين أحرز المنتخب السعودي لقب البطولة 3 مرات أعوام 1984، و1988، و1996.

ولم يسبق أن لعب المنتخبان السعودي واللبناني في كأس آسيا، لكن تواجها في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وفاز الأخضر 4/1، و2/1.

وحقق منتخب السعودية فوزًا بنتيجة 4/0 على كوريا الشمالية في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب لبنان 0/2 أمام قطر.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.