مباراة السعودية ولبنان.. كل ما تريد معرفته عن ثاني مواجهات الأخضر في كأس آسيا 2019

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى المواجهة الكروية المثيرة والصِدام الكروي العربي بين منتخبي السعودية ولبنان، مساء السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وحقق منتخب السعودية فوزًا ساحقًا على كوريا الشمالية في الجولة الأولى 4/0، بينما خسر منتخب لبنان 0/2 أمام قطر.

وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي كل الأمور الفنية المتعلقة بمباراة لبنان والسعودية، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00، بتوقيت لبنان 19:00 بتوقيت السعودية على ملعب "آل مكتوم" بنادي النصر الإماراتي.

وتبث مباراة السعودية ولبنان على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

تاريخ المواجهات

بدأت مباريات المنتخبين بدورة الألعاب العربية الثانية عام 1957 وتعادلا بهدف لكل منهما وفي دورة الألعاب العربية الثالثة عام 1961 حقق منتخب لبنان أكبر انتصار في تاريخ لقاءات المنتخبين بنتيجة 7/1.

وفي بطولة كأس العرب 1988 فاز منتخب لبنان بهدف نظيف ولكن منتخب السعودية حقق فوزه الأول على لبنان في كأس العرب 1998 بنتيجة 4/1، وتقابل المنتخبان في عامي 2000 و2002 وديًا وانتهت المواجهتان بالتعادل.

وفي كأس العرب 2002، فاز منتخب السعودية بهدف نظيف، ولكن منتخب لبنان فاز وديًا في عام 2006 بنتيجة 2/1، وفي تصفيات كأس العالم 2010 لعب المنتخبان في أغسطس 2008 وفاز الأخضر بنتيجة 4/1 ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2/1.

وانتهى آخر لقاء بين المنتخبين وديًا في عام 2014 بالتعادل بهدف لكل منهما.

توهج الأخضر

يسعى منتخب السعودية لمواصلة توهجه وحسم التأهل بشكل رسمي بعد الفوز الساحق على كوريا الشمالية، ونجح المدرب الإسباني خوان بيتزي المدير الفني للأخضر في تطوير الجانب الهجومي رغم الإصابات.

ويعتمد بيتزي عل طريقة 4-1-4-1، وربما لا تشهد التشكيلة السعودية عدة تغييرات سوى غياب ياسر الشهراني بسبب الإصابة.

وتضم تشكيلة الأخضر على الأرجح بوجود حارس المرمى محمد العويس، وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي ومحمد آل فتيل ومحمد البريك وحمدان الشمراني.

ويعوّل بيتزي على لاعب الارتكاز عبدالله عطيف مع رباعي صناعة اللعب حسين المقهوي وعبدالعزيز البيشي وسالم الدوسري وفهد المولد وفي الهجوم هتان باهبري.

وأكد عمرو أنور، مدرب فريق الاتحاد السعودي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" أن المنتخب السعودي لديه فرصة لحسم التأهل في ظل فوارق الخبرات والقدرات.

وأضاف: "المنتخب السعودي لديه أجنحة سريعة بوجود فهد المولد وسالم الدوسري مع الأداء الجيد الذي قدمه هتان باهبري في خط الهجوم وتبادل الأدوار مع فهد المولد وعبدالعزيز البيشي".

صحوة لبنان

يسعى منتخب لبنان بقيادة مدربه الصربي ميودراج رادولوفيتش للصحوة وحصد نتيجة إيجابية تحافظ على إمكانية التأهل للدور الثاني.

ويلعب منتخب لبنان بطريقة 3-4-3 مع الحارس مهدي خليل وخبرة المدافع جوان العمري وبجواره ووليد إسماعيل وجورج فيلكس في خط الدفاع وفي خط الوسط يعتمد رادولوفيتش على هيثم فاعور وروبرت ألكسندر مع الجناحين علي حمام أخطر لاعبي لبنان ومعتزبالله الجنيدي.

ويراهن منتخب لبنان على خبرة حسن معتوق وباسر جرادي والمهاجم هلال الحلوة الذي يلعب في فريق فولفسبورغ الألماني (ب).