لماذا تعثرت مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع يونس بلهندة؟

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن المغربي يونس بلهندة يرفض الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، حال حصوله على نفس الراتب الذي يجنيه في فريقه الحالي غالاتا سراي.

ويمر الاتحاد بموقف صعب إذ يقبع في المركز قبل الأخير بعد انتهاء النصف الأول من الدوري، ولديه 9 نقاط فقط، ويملك أسوأ دفاع في المسابقة مناصفة مع أحُد بعد أن استقبل 32 هدفًا في 16 مباراة.

وعزز الاتحاد صفوفه في فترة الانتقالات الحالية بضم لاعب الوسط سيكو سانوغو من كوت ديفوار والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والمدافع المغربي مروان دا كوستا.

وبحسب "بيب سبورتس" التركية جاء ضم الاتحاد لغاري رودريغيز من غالاتا سراي مقابل 7 ملايين يورو، ويسعى لضم بلهندة الذي يرفض الحصول على نفس راتبه في النادي التركي البالغ 4 ملايين يورو سنويًا، بينما يريد غالاتا سراي التخلص منه بسبب راتبه الضخم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة المنتخب المغربية إلى أن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي يرفض انتقال بلهندة إلى الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن رينار لم يعلق على انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لأندية سعودية مؤخرًا، مثل كريم الأحمدي ونورالدين إمرابط، وآخرهم دا كوستا، وذلك تقدمهم في العمر لكنه يرفض ذلك في حالة بلهندة.

ويتمنى رينار مواصلة بلهندة مشواره في الدوري التركي أو الانتقال للدوري الفرنسي حيث يملك المؤهلات التي تمكنه من اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى.